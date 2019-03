Boeing werkt aan software-instructie voor 737 MAX

Luchtvaartmaatschappijen wordt daarin uitgelegd hoe de software van besturingsprogramma's te installeren.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA meldt in een bericht aan buitenlandse toezichthouders dat het doorlopend beoordelen van software-installaties en trainingen een prioriteit van het bureau is. Boeing zei eerder aan een update te werken nadat voor de tweede keer in korte tijd een toestel crashte.

Zowel de FAA als Boeing ligt onder vuur als gevolg van de rampen. Boeing zou te veel invloed hebben op controles en de FAA zou te laks zijn geweest met het toetsen van de veiligheid van nieuwe vliegtuigen van Boeing. De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft zich aangesloten bij het strafrechtelijk onderzoek naar de certificering van de 737 MAX, zo meldt de Seattle Times. De dienst zal samen met het Amerikaanse ministerie van Transport onderzoeken hoe de FAA-certificering van het vliegtuig tot stand is gekomen.

Sinds vorige week staan alle ruim 300 toestellen van dit type bij luchtvaartmaatschappijen wereldwijd aan de grond.