Het vliegverbod voor de 737 MAX-vliegtuigen van de Amerikaanse constructeur Boeing wordt opgeheven in de Verenigde Staten.

Een van de voorwaarden is dat er in de vliegtuigen nieuwe besturingssoftware wordt geïnstalleerd, zo kondigde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA aan. Het zal wel nog een tijd duren vooraleer de toestellen ook effectief weer beginnen vliegen.

De 737 MAX-toestellen staan sinds midden maart vorig jaar wereldwijd geparkeerd, na twee dodelijke crashes op enkele maanden tijd. Daarbij vielen 346 doden. Later bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een update van de software.

Met het groen licht van de FAA komt er na twintig maanden een einde aan de langste periode in de Amerikaanse luchtvaartgeschiedenis dat een vliegtuigtype aan de grond werd gehouden. Verwacht wordt dat luchtvaartautoriteiten elders in de wereld weldra het Amerikaanse voorbeeld zullen volgen. Zo zei Patrick Ky, de topman van de Europese autoriteit EASA, eerder al dat hij het Europese groene licht nog dit jaar verwacht.

'Een belangrijke mijlpaal, zo reageert Boeing. We zullen blijven samenwerken met regulatoren in de hele wereld en met onze klanten om het vliegtuig wereldwijd weer in dienst te laten treden.

Nog niet meteen de lucht in

Maar de Amerikaanse goedkeuring betekent niet dat er in de VS meteen weer 737 MAX'en zullen opstijgen en landen. Onze beslissing laat niet toe dat de MAX onmiddellijk weer begint te vliegen, benadrukt ook de FAA. Luchtvaartmaatschappijen moeten hun computersoftware bijwerken en de piloten opnieuw trainen. De FAA wijst er bijvoorbeeld op dat ze het trainingsschema voor de piloten van elke Amerikaanse maatschappij met 737 MAX-toestellen in de vloot moet goedkeuren.

Southwest Airlines, dat de meeste exemplaren van het toestel heeft, stelt dat het maanden kan duren voordat het voldoet aan de FAA-eisen en dat het niet verwacht weer met de 737 MAX te gaan vliegen voor het tweede kwartaal van 2021.

Het aan de grond zetten van het toestel heeft Boeing miljarden gekost, de leveringsketen ontregeld, en tot onderzoeken geleid waarin werd geconcludeerd dat er een gebrek aan transparantie en degelijk toezicht was bij Boeing en de FAA tijdens de ontwikkeling van de 737 MAX. Een strafrechtelijk onderzoek loopt nog.

Het valt ook af te wachten hoe passagiers zullen reageren op de herintrede van de MAX-vliegtuigen. Volgens sommige waarnemers zal de aanduiding MAX mogelijk verwijnen uit de naam van de vliegtuigen.

De Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly heeft enkele 737 MAX-vliegtuigen in haar vloot.

