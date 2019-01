Boegbeeld van gele hesjes richt partij Les Émergents op

'We willen met het hart en met empathie aan politiek doen. Vandaag is het de heerschappij van het geld. We willen met iedereen rekening houden door te ijveren voor een betere verdeling van de rijkdom', legde Jacline Mouraud uit, die naar eigen zeggen 'rechts noch links is'.

De 51-jarige Bretoense postte in oktober 2018 de video op Facebook die viraal ging en waarin ze de 'jacht op automobilisten' hekelde. De video bracht de beweging van de gele hesjes op gang. Vanwege de bedreigingen die ze krijgt, maakte Mouraud de plaats van de persconferentie slechts enkele minuten voor de aanvang ervan bekend aan de media. Het bleek een hotel in Orléans te zijn, een stad die centraal gelegen is in Frankrijk en onder meer daarom gekozen werd.

Mouraud zei dat 'enorm veel mensen' zich bij haar partij willen aansluiten. Les Emergents zal geen lijsten indienen voor de Europese verkiezingen, maar wil wel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2020 in Frankrijk. 'Ik weet wat het is geen geld te hebben om eten te kopen voor de kinderen', aldus Mouraud, die zegt hypnotherapeute en kunstenares te zijn. Elementen uit het programma van haar partij: klimaatprojecten stopzetten, verkozenen op minder grote voet laten leven, huizen van liefdadigheid opzetten en laten financieren door 'grote bazen'.