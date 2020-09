Ook in zijn tweede boek over Donald Trump schetst Bob Woodward een ontluisterend beeld van de machtigste man ter wereld.

Hij heeft het weer geflikt. Na negentien politieke boeken geldt Bob Woodward (77) als de nestor van de Amerikaanse journalistiek. Ook Rage ('Woede'), zijn tweede boek over president Donald Trump, waarvan de Nederlandse vertaling binnenkort uitkomt, blijkt eens te meer ontluisterend. Tussen 5 december 2019 en 21 juli 2020 had Woodward maar liefst 18 telefonische interviews met de president, waarin Trump honderduit vertelt over zijn doen en handelen. Die gesprekken, waarvan al mondjesmaat transcripties werden gelost, vertellen veel over Trumps wereldbeeld en de manier waarop hij macht ziet. Zo blijkt dat Trump al begin februari wist hoe dodelijk het coronavirus was, hoewel hij dat in de daaropvolgende weken zou blijven ontkennen. Een maand later vertrouwde hij Woodward toe dat hij 'geen paniek' wilde veroorzaken. Die strategie is opmerkelijk voor iemand die in de grootsheid van Amerika zegt te geloven. Waar elke Amerikaanse president tot dusver de overtuiging beleed dat Amerikanen met hun inventiviteit elke vorm van crisis en tegenslag aankunnen, lijkt Trump niet te geloven dat zijn volk in staat is om actie te ondernemen en verantwoordelijkheidszin te tonen. Die assumptie is des te opmerkelijker omdat Trump er in februari nog rotsvast van overtuigd leek dat de Chinese president Xi Jinping de zaak wel zou oplossen. Minder verbazend zijn Trumps lovende woorden en bewondering voor autoritaire leiders. Dan Coats, de vorige directeur van de Nationale Inlichtingendiensten, beweert in het boek dat hij zich niet van de indruk kan ontdoen dat Vladimir Poetin 'iets' heeft waarmee hij Trump kan chanteren. Ook in de gesprekken met Woodward zelf praat Trump over zijn voorliefde voor autoritaire leiders: 'Het is grappig: hoe harder en gemener ze zijn, des te beter kom ik met hen overeen. Dat moet iemand me toch eens uitleggen.' Maar de meest bizarre relatie onderhoudt de Amerikaanse president met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar liefst 27 brieven wisselden beide leiders de voorbije twee jaar uit. Uit de brieven uit Noord-Korea blijkt hoe goed de raadgevers van Kim Jong-un de dynamiek van Amerika onder Trump hebben doorgrond. De brieven zijn doorspekt met schaamteloze vleierij. Trump wordt steevast aangesproken met 'Excellentie', de ontmoetingen tussen Kim en Trump worden vergeleken met 'een scène uit een fantasyfilm'. Kim zou ook ingespeeld hebben op Trumps haat voor Barack Obama door Obama in een van de gesprekken met Trump 'een klootzak' te noemen. Hij zou Trump ook verteld hebben hoe hij zijn oom Jang Song Thaek liet executeren. Wat het leiderschap van Donald Trump vooral lijkt te missen, is logica. Zelfs in het vierde jaar van zijn presidentschap lijkt het Witte Huis nog niet aan het begin te staan van een project, missie of langetermijnstrategie. De beste manier om Trump als president te begrijpen, aldus Trumps machtige schoonzoon Jared Kushner, is het welbekende kinderboek Alice in Wonderland: 'Als je niet weet waar je naartoe gaat, zal elk pad je daarheen leiden.'