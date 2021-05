Na 27 jaar komt er een einde aan het huwelijk tussen Bill Gates en Melinda French. De scheiding roept vragen op over de toekomst van hun liefdadigheidsinstelling The Bill & Melinda Gates Foundation.

Al decennialang zijn Bill en Melinda Gates belangrijke en invloedrijke spelers op het wereldtoneel. Dankzij hun exorbitante liefdadigheidsbijdragen speelden ze een rol in de politiek en het bedrijfsleven, zowel in de profit als de non-profitsector. Hun organisatie, The Bill and Melinda Gates Foundation, met een geschat vermogen van 50 miljard dollar, had een enorme impact op de wereldgezondheid en onderwijs voor jonge kinderen. Daarnaast zorgde de Foundation er in het verleden mee voor dat dodelijke infectieziektes zoals malaria minder slachtoffers maakten. Verder zijn Bill en Melinda de op één na grootste geldschieter van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Afgelopen jaar trad het koppel nog vaak naar voren in de strijd tegen het coronavirus. De organisatie gaf meer dan 1 miljard dollar uit om de pandemie te kop in te drukken.

Grote gevolgen voor toekomst

Nadat ze maandag hun echtscheiding aankondigden, lieten Bill en Melinda meteen weten dat ze nog steeds geloven in de missie van hun Foundation, die ze naar eigen zeggen oprichtten opdat mensen wereldwijd een gezond en productief leven kunnen leiden. Een statement kondigde aan dat het duo samen aan het roer zouden blijven en ze geen veranderingen binnen de organisatie verwachten.

Ondanks het feit dat de touwtjes in handen van het voormalige koppel blijven, rijst de vraag of er werkelijk niets zal veranderen. Volgens de New York Times zou de scheiding grote gevolgen kunnen hebben voor de stichting en haar wereldwijde werking. The Gates Foundation stelt in totaal meer dan 1600 mensen te werk. Elk jaar geeft het zo'n 5 miljard dollar uit aan wereldwijde publieke gezondheid en ontwikkeling.

Weinig interne verandering

Medewerkers verwachten dat er voorlopig weinig zal veranderen. In de New York Times wordt echter wel duidelijk dat de manier waarop het koppel uit elkaar gaat een belangrijke rol zal spelen in het uitstippelen van de toekomstige strategieën en plannen. Volgens de krant liet CEO Mark Suzman zijn medewerkers maandag per mail weten dat Bill en Melinda zich zullen blijven inzetten voor de organisatie die ze de afgelopen 20 jaar samen opbouwden. Bovendien zouden ze actief blijven deelnemen aan vergaderingen.

Vragen over het fortuin

Gates en French mogen dan wel actief blijven binnen hun organisatie, toch vragen waarnemers zich af wat er met Gates' fortuin zal gebeuren. Een groot deel van dat geld zou immers nog niet aan de Foundation geschonken zijn. De 65-jarige mede-oprichter van Microsoft is nog steeds een van de rijkste mensen ter wereld, met een geschat vermogen van 124 miljard dollar.

