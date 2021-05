De Amerikaanse multimiljardair Bill Gates en zijn vrouw Melinda gaan na 27 jaar huwelijk uit elkaar. Dat hebben ze maandag allebei aangekondigd met een identieke verklaring op de sociaalnetwerksite Twitter.

'Na rijp beraad en veel werk aan onze relatie, hebben we besloten ons huwelijk te beëindigen', zo staat in de mededeling. 'We geloven niet langer dat we als koppel kunnen groeien in de volgende fase van onze levens.' 'In de afgelopen 27 jaar hebben we drie ongelooflijke kinderen opgevoed en een stichting opgebouwd die zich inzet om mensen over de hele wereld te helpen een gezond en productief leven te leiden', zo klinkt het nog.

De gezamenlijke stichting van het echtpaar is een van de invloedrijkste liefdadigheidsinstellingen op het gebied van gezondheidszorg en ontwikkeling. Ook na de scheiding zullen de twee het werk aan de Bill Melinda Gates Foundation samen blijven voortzetten, zo wordt nog meegedeeld.

De 65-jarige Bill Gates is een van de rijkste mensen ter wereld. De Microsoft-oprichter heeft volgens persbureau Bloomberg een vermogen van bijna 146 miljard dollar.

'Na rijp beraad en veel werk aan onze relatie, hebben we besloten ons huwelijk te beëindigen', zo staat in de mededeling. 'We geloven niet langer dat we als koppel kunnen groeien in de volgende fase van onze levens.' 'In de afgelopen 27 jaar hebben we drie ongelooflijke kinderen opgevoed en een stichting opgebouwd die zich inzet om mensen over de hele wereld te helpen een gezond en productief leven te leiden', zo klinkt het nog. De gezamenlijke stichting van het echtpaar is een van de invloedrijkste liefdadigheidsinstellingen op het gebied van gezondheidszorg en ontwikkeling. Ook na de scheiding zullen de twee het werk aan de Bill Melinda Gates Foundation samen blijven voortzetten, zo wordt nog meegedeeld. De 65-jarige Bill Gates is een van de rijkste mensen ter wereld. De Microsoft-oprichter heeft volgens persbureau Bloomberg een vermogen van bijna 146 miljard dollar.