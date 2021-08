De Amerikaanse president Joe Biden wil dat in 2030 de helft van de in de VS verkochte voertuigen emissievrij kan rijden. Het gaat daarbij om plug-inhybridewagens, elektrische wagens of auto's op waterstof. Dat blijkt uit een document dat het Witte Huis vrijgegeven heeft.

De drie grote Amerikaanse autobouwers - Ford, GM en Stellantis (met het merk Chrysler) - laten in een persbericht weten dat het hun gezamenlijke ambitie is om deze types voertuigen tegen 2030 tot een aandeel van 40 à 50 procent te laten komen van de voertuigen verkocht in de Verenigde Staten. Biden zal donderdag in het Witte Huis meer toelichting geven over de maatregelen.

