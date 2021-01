De nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden, heeft het verbod op trans personen in het Amerikaanse leger geschrapt. Voormalig president Donald Trump had die ban ingesteld.

In aanwezigheid van minister van Defensie Lloyd Austin en stafchef Mark Milley ondertekende de Amerikaanse president een decreet waarin staat dat 'alle Amerikanen die gekwalificeerd zijn om in het Amerikaanse leger te dienen, dat ook moeten kunnen', aldus het Witte Huis in een verklaring.

Op de eerste dag van zijn functie kondigde Biden al aan dat hij discriminatie op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit wilde voorkomen. Zo is hij ook de eerste Amerikaanse president onder wie een trans persoon een functie krijgt in de regering. (Belga)

