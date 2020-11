De toekomstige president van de Verenigde Staten, Joe Biden, wil vanaf 20 januari een barrage decreten tekenen die het beleid van zijn voorganger ongedaan maken.

Net als Donald Trump, plant de pas verkozen Joe Biden op dag één van zijn ambtstermijn een barrage aan decreten om het beleid van zijn voorganger ongedaan te maken, berichten Amerikaanse media.

Eerst en vooral wil Democraat Biden met de Verenigde Staten terug in het klimaatakkoord van Parijs stappen. Ook moet het land opnieuw tot de Wereldgezondheidsorganisatie toetreden. Trump keerde beide de rug toe.

Daarnaast wil Biden, die de eed aflegt op 20 januari, ook het inreisverbod schrappen dat Trump invoerde voor mensen uit enkele moslimlanden. Ook de zogenaamde Dreamers, die door hun ouders zonder papieren naar de VS gebracht werden, mogen toch in het land blijven. Biden zou ook meer vluchtelingen willen toelaten.

Maandag zou de 77-jarige voormalige vicepresident Biden ook meteen een coronataskforce aan het werk zetten. Hij zou vooral de testcapaciteit van de VS willen opdrijven.

Verzet bij Republikeinen

Om al het bovenstaande gedaan te krijgen leunt Biden op decreten, die niet de goedkeuring van het Congres behoeven. Maar om echte wetgeving gedaan te krijgen, zal hij de Senaat in zijn kamp moeten hebben.

Het eindresultaat in de Senaatsverkiezing hangt nog af van een tweede ronde in Georgia die in januari gehouden wordt. Voorlopig hebben Democraten en Republikeinen elk 48 zetels, ze hebben er 51 nodig voor een meerderheid. Het resultaat wordt bepalend voor de bewegingsruimte van Biden.

Bidens aangekondigde decreten vallen niet in goede aarde bij Republikeinen. 'Als je wil tonen dat je over de partijgrenzen heen wil werken, dan teken je niet meteen enkele decreten rond immigratie zonder akkoord van het Congres', zei voormalig Senator Rick Santorum tegen CNN.

