Op vrijdag wist Joe Biden zijn voorsprong te vergroten in Pennsylvania, Nevada en Georgia. Maar het tellen gaat met een slakkengang. Bondgenoten van Donald Trump beginnen zich gewonnen te geven.

Hoe vaak we de kiesresultaten ook refreshen, de teller blijft al anderhalve dag op dezelfde score staan: de 253 kiesmannen van Joe Biden tegenover de 214 van Trump. Een kandidaat heeft er 270 nodig om te winnen. Op vrijdag werden er geen nieuwe staten toegekend. Maar Biden breidde zijn voorsprong uit in drie ervan.

In Arizona heeft Joe Biden zijn voorsprong zien slinken met ongeveer 5.000 stemmen. De Democraat stond er in tussentijdse uitslagen eerder nog ruim 43.000 stemmen voor op zijn rivaal Donald Trump, maar die heeft een bescheiden inhaalslag gemaakt. Biden had tegen iets voor zes uur 's ochtends Belgische tijd nog een voorsprong van ongeveer 30.000 stemmen.

Amerikaanse media zijn verdeeld over de kansen van Trump in het zuidwestelijke Arizona, waar elf kiesmannen zijn te verdelen. Sommige media, waaronder Fox News, hebben Biden al aangewezen als winnaar in die staat. Andere media blijven terughoudend. Inmiddels zijn ongeveer 94 procent van de stemmen er geteld.

Alle ogen op Pennsylvania

In de zuiderse staat Georgia daarentegen, waar Biden eveneens aan de leiding staat, werd het verschil tussen de twee presidentskandidaten alleen maar groter. Maar het blijft miniem: ongeveer 4.000 stemmen. Wegens de kleine marge komt er hoe dan ook een hertelling, zo werd op vrijdag bekendgemaakt.

In Nevada wist Biden zijn voorsprong bijna te verdubbelen: gisteren op hetzelfde tijdstip (iets voor 6 uur 's ochtends Belgische tijd) stond hij met 11.000 stemmen voorop, nu ongeveer met 22.000

Alle ogen waren op vrijdag op strijdstaat Pennsylvania gericht. De twintig kiesmannen van Pennsylvania zouden Biden over de eindmeet van 270 stemmen kunnen trekken. Aanvankelijk werd er voor vrijdag een definitief resultaat verwacht, maar ook daar verloopt het tellen veel trager dan verwacht. Biden heeft er voorlopig 27.000 stemmen voorsprong.

Waarom verloopt het stemmen zo tergend traag? Wegens de coronapandemie breidden verschillende staten de mogelijkheid tot poststemmen aanzienlijk uit. In Nevada, bijvoorbeeld, mogen poststemmen tot zeven dagen na de verkiezing arriveren, dat is dinsdag. Het verifiëren van handtekeningen op stembriefjes ingestuurd per post blijkt bijzonder omslachtig. Het kan deels toegeschreven worden aan corona, met andere woorden.

'Het is voorbij'

Het lijkt ernaar dat het Witte Huis zich intussen verslagen weet. Verscheidene hoge regeringsfunctionarissen en van het campagneteam beginnen zich stilaan te distantiëren van president Donald Trump om zich politiek het vege lijf te redden. De uitslagen in de staten Pennsylvania en Georgia lijken er steeds meer op te wijzen dat de president niet herkozen zal worden.

'Het is voorbij', tekende CNN op uit de mond van een belangrijke adviseur, die verder zei dat er zorgen bestaan over wat Trump zal gaan doen, nog afgezien van de vraag of hij zich gewonnen zal geven. 'God mag het weten', antwoordde hij op de vraag wat Trump zou kunnen doen.

Volgens de adviseur schudden verscheidene functionarissen van de campagne en het Witte Huis het hoofd toen de president donderdagavond kwam met een stortvloed aan valse beschuldigingen.

Vraagtekens

Ook zetten mensen vraagtekens bij de beslissing van Trump om mensen als Rudy Giuliani en zijn eigen zoon het veld in te sturen met ongefundeerde beschuldigingen van stembusfraude. Volgens de adviseur heeft Trump het recht om de resultaten aan te vechten, maar doet hij dat op de verkeerde manier.

Volgens een andere adviseur raakt Trump steeds meer geïsoleerd met zijn beschuldigingen over gestolen verkiezingen. 'Hij staat hier steeds meer alleen in.' Toch zijn er nog steeds sommige mensen die zeggen wat hij wil horen en dat zal de zaak alleen maar rekken.

Sommige mensen in zijn regering beginnen volgens een adviseur al verder te kijken dan de race van 2020 en naar 2024. Ze passen hun gedrag aan en wegen hun ambities voor de volgende verkiezingscyclus.

