Joe Biden kondigde aan dat hij in de strijd tegen de pandemie op geen inspanning zou kijken, van zodra hij op 20 januari beëdigd wordt. De verkozen Amerikaanse president richt een taskforce op om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken.

'Deze pandemie is een van de belangrijkste uitdagingen waarmee mijn regering zal worden geconfronteerd. Ik zal dan ook worden geïnformeerd door wetenschappers en experts', zegt Biden. 'De adviesraad zal helpen om deze crisis te beheren en ervoor te zorgen dat vaccins veilig zijn en eerlijk worden verdeeld.' De raad zou bestaan uit wetenschappers en volksgezondheidsexperts, onder leiding van dokters David Kessler, Vivek Murthy en Marcella Nunez-Smith.

De Democraat zei voorts dat het nog maanden zou duren voor vaccins in groten getale beschikbaar zouden zijn, ondanks het positieve nieuws in de zoektocht naar een vaccin. Biden riep Amerikanen ook op om mondmaskers te dragen. Het dragen van een masker is geen politiek statement, benadrukt hij.

De president-elect had tijdens de verkiezingscampagne al meermaals aangegeven prioritair werk te willen maken van de strijd tegen corona. Met 9,9 miljoen gevallen heeft de VS het hoogste aantal bevestigde coronabesmettingen ter wereld, volgens de Johns Hopkins University. Ook zijn er in het land al meer dan 237.000 sterfgevallen door covid-19. (Belga)

