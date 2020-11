Met nog maar enkele uren te gaan tot de eigenlijke stembusgang zijn de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische tegenstrever Joe Biden druk in de weer om op het allerlaatste moment nog zo veel mogelijk kiezers voor zich te winnen. Beide kandidaten zijn nog steeds op campagnepad en doen de zogenaamde 'swing states' aan die in hun ogen doorslaggevend zijn.

Intussen hebben al ongeveer 98 miljoen mensen vervroegd hun stem uitgebracht. Rekening houdend met het feit dat in 2016 uiteindelijk alles samen zo'n 140 miljoen Amerikanen gingen stemmen, zou dat er wel eens op kunnen wijzen dat de opkomst deze keer historisch hoog wordt.

Trump haalde maandag tijdens een bijeenkomst in de strijdstaat Noord-Carolina nogmaals uit naar zijn rivaal en noemde Biden 'een carrièrepoliticus die jullie haat'. Zichzelf omschreef hij dan weer als een 'outsider die jullie zal verdedigen zoals jullie nog nooit werden verdedigd'.

Hoewel Trump de voorbije vier jaar in het Witte Huis zat, probeert hij zich op die manier af te zetten tegen Biden, een voormalige senator en vicepresident die al vier decennia in Washington thuis is. 'Morgen winnen we er nog eens vier jaar bij in het Witte Huis', klonk het bij monde van Trump in Noord-Carolina, om er enkele uren later, in Michigan deze keer, aan toe te voegen: 'Op die manier kunnen we afmaken wat we zijn begonnen'.

'Trump is zwak'

Biden trok op zijn beurt onder andere naar Ohio, eveneens een swing state, en werd daarbij vergezeld door vier van zijn kleinkinderen. Hij beloofde zijn toehoorders dat hij, indien verkozen, voor alle burgers zal zorgen als waren ze familie. 'Donald Trump is niet sterk, hij is zwak. Niet alleen begrijpt deze president niet wat opoffering is, hij snapt ook niet wat moed betekent', sneerde Biden naar zijn tegenstrever. 'Het is tijd dat Trump zijn koffers pakt en naar huis gaat.'

Joe Biden ligt voorlopig voorop in de nationale peilingen, maar zijn voorsprong is in de aanloop naar de verkiezingsdag ietwat geslonken. De race is echter verre van gelopen en ook de laatste minuut in de campagne kan het verschil maken.

In zijn campagne schilderde Trump Biden meermaals af als de man die de Amerikaanse economie zal verwoesten door strenge coronamaatregelen te nemen en de belastingen te verhogen. Hij beweerde dat de Democraten radicale socialisten zijn die gewonnen zijn voor het openen van de grenzen en zich tegen de energiesector kanten.

Centrumlinks

Biden, wiens lange carrière aantoont dat hij zich consequent in het centrumlinkse - en dus niet radicale - Democratische kamp situeert, beloofde de Amerikanen dan weer toegang tot gezondheidszorg en sociale voorzieningen voor ouderen. Tegelijkertijd zei hij nieuwe banen te willen creëren door middel van een groenere economie.

In de laatste campagneweken haalde de Democraat zwaar uit naar Trump omwille van diens aanpak van de coronacrisis. Zo verweet hij de huidige president met zijn inadequate reactie verantwoordelijk te zijn voor tienduizenden extra doden.

Beide kandidaten zeiden al dat dit de belangrijkste verkiezingen van hun leven zijn en dat de eigenheid van het land op het spel staat. Zowel Trump en zijn vicepresident Mike Pence als Biden en zijn running mate Kamala Harris voeren dinsdag nog verder campagne.

