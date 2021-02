De Amerikaanse president Joe Biden legde in een toespraak tegenover wereldleiders de krachtlijnen van zijn buitenlands beleid bloot. Hij zei dat de strijd tussen democratie en autoritarisme een 'cruciaal moment' heeft bereikt. En hij beloofde dat hij heel anders zou handelen dan voorganger Donald Trump.

'Op te veel plaatsen, ook in Europa en de Verenigde Staten, wordt de vooruitgang van de democratie aangevallen' aldus Biden, via een videolink op de Veiligheidsconferentie van München.

'We bevinden ons middenin een fundamenteel debat over de toekomstige richting van de wereld. Tussen zij die aanvoeren dat - gezien alle uitdagingen waar we voor staan, van de vierde industriële revolutie tot een wereldwijde pandemie - autocratie de beste weg vooruit is en diegenen die begrijpen dat democratie essentieel is om deze uitdagingen aan te gaan'.

'America is back'

'Historici zullen deze periode bestuderen en erover schrijven. Het is een keerpunt. En ik ben er volkomen van overtuigd dat de democratie het zal halen', aldus de president.

Joe Biden beloofde al eerder, en ook in deze toespraak, 'terugkeer' van de VS op het internationale toneel, en een breuk met het beleid van voorganger Donald Trump: 'Ik ben een man van mijn woord. Amerika is terug. Ik spreek nu als president van de VS, helemaal bij de start van mijn regering en ik heb een duidelijke boodschap voor de wereld: Amerika is terug. De transatlantische alliantie is terug. En we kijken niet om'.

'Laat me alle twijfel wegnemen. De VS zullen nauw samenwerken met onze partners in de Europese Unie en de hoofdsteden in heel het continent'. Hij beloofde ook dat allianties wat hem betreft, en in tegenstelling tot Trump, niet 'transactioneel' zijn, niet in de eerste plaats bedoeld voor eigen gewin van de deelnemende staten, maar 'ze zijn gebouwd op een visie van de toekomst waarbij elke stem ertoe doet'.

Het is onder meer om de trans-Atlantische relaties te herstellen dat Biden met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron deelneemt aan de Veiligheidsconferentie van München, een jaarlijkse ontmoeting tussen staatshoofden, diplomaten en veiligheidsspecialisten.

'Poetin wint bij verdeeldheid'

Biden zei dat de VS tot nieuwe onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma bereid zijn. De dreiging die uitgaat van de proliferatie van kernwapens, vergt een 'zorgvuldige diplomatie' en internationale samenwerking. 'Wij hebben transparantie en communicatie nodig om het risico op strategische misverstanden of fouten te minimaliseren.' Om die redenen hebben de VS ook het New Start ontwapeningsakkoord met Rusland verlengd, voegde Biden eraan toe. Hij waarschuwde dat de Russische president Vladimir Poetin erop uit is de Europese eenheid en de NAVO te verzwakken. 'Omdat het voor het Kremlin veel gemakkelijker is individuele staten te tergen en te bedreigen dan te onderhandelen met een sterke en een hechte gemeenschap.'

