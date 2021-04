In de Verenigde Staten zitten nog steeds 445 migrantenkinderen vast nadat ze onder Trump gescheiden werden van hun ouders.

Sinds februari konden de ouders van 61 migrantenkinderen gelokaliseerd worden. De Trump-administratie scheidde hen eerder van hun families aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. Woensdag stelde een Amerikaans voortgangsrapport over migratie dat rechters er voorlopig niet in slagen om de ouders van 445 andere kinderen te vinden. Volgens het rapport zou een meerderheid van de overgebleven kinderen gedeporteerde ouders hebben. De regering heeft voorlopig nog geen contactinformatie verstrekt waarmee ze de families van tientallen kinderen zouden kunnen opsporen.

Trage vooruitgang

In het rapport wijzen het Amerikaanse ministerie van Justitie en de American Civil Liberties Union (een Amerikaanse ngo die opkomt voor de vrijheden en rechten van de Amerikaanse burgers) op de trage progressie in de voortdurende overheidsinspanningen om families te herenigen die getroffen werden door het beleid van Trump. De oud-president besloot om alle ongedocumenteerde migranten in de VS te vervolgen, zelfs als dat de scheiding tussen ouders en hun kinderen betekende.

Biden onder vuur

De herenigingspogingen komen in een stroomversnelling terecht nu de regering-Biden steeds meer worstelt met het stijgend aantal migranten dat via de grens met Mexico de States willen bereiken. Twee weken geleden moest de president het ontgelden toen er foto's opdoken van kinderen waarop te zien is hoe zij in een overvol opvangcentrum aan de grens in weerzinwekkende omstandigheden worden vastgehouden. De kinderen verblijven er langer dan de wet dat toelaat. De opvangfaciliteiten langs de grens zitten echter overvol, wat een overplaatsing naar een centrum van het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg bemoeilijkt.

Complexe opdracht

Hoewel het rapport benadrukt dat de Amerikaanse instanties en de ACLU er samen alles aan doen om families te herenigen, blijkt de opdracht toch complexer te worden naarmate de tijd vordert. De opsporing van vermiste ouders is verre van eenvoudig, zo schrijft de New York Times. Vaak is hun contactinformatie verouderd of onbeschikbaar. Bovendien maken de omstandigheden in Centraal-Amerika het lastig en gevaarlijk om on the ground op zoek te gaan. Het coronavirus en orkanen gooien nog meer roet in het eten. De eerste zoektochten dateren van de zomer van 2018, toen Trump de scheiding van families aan de grens ongedaan maakte.

Focus op hereniging

Slechts een klein aantal van de 2700 kinderen die onder dat beleid van ouders gescheiden werden, blijven nu alleen nog over. Voor president Biden is het nu absoluut prioritair om de kinderen te herenigen met hun ouders. In zijn eerste week in het Witte Huis tekende hij een uitvoeringsbesluit om een taskforce op te richten onder leiding van Alejandro N. Mayotkas, de minister van Binnenlandse Veiligheid Die zal zich moeten focussen op de hereniging.

Veel werk voor de boeg

Ondertussen zetten de advocaten van de families die onder Trump-administratie gescheiden werden druk op Biden opdat hij sneller zou handelen om hen opnieuw samen te krijgen. Lee Gelernt, een advocaat van ACLU die een lange juridische strijd voerde tegen het scheidingsbeleid van Trump, vertelde de New York Times dat er sprake is van een lichte progressie, maar dat er nog steeds heel veel werk aan de winkel is: 'Zowel ACLU als de Biden-administratie hebben nog enorm veel werk voor de boeg als we de verschrikkelijke wanpraktijken inzake de scheiding van families van Trump's beleid willen rechtzetten.'

