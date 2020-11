De hertelling van de stemmen in de Amerikaanse staat Georgia heeft voor president Donald Trump niet het verhoopte resultaat opgeleverd. Zijn rivaal Joe Biden blijft de winnaar van de stembusslag in die staat. Dat hebben de lokale autoriteiten donderdag laten weten.

Na de eerste telling bleek de Democraat slechts een voorsprong van 14.000 stemmen te hebben op Trump. Omdat de kloof tussen beide kandidaten zo klein was, moest de hertelling handmatig gebeuren.

Het resultaat van die tweede telling is dat Biden nu iets minder stemmen voor heeft op zijn Republikeinse tegenstrever, namelijk 12.200. Omdat het verschil zo klein is, kan Trump, die zijn nederlaag bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen betwist, echter opnieuw een hertelling vragen.

Na de eerste telling bleek de Democraat slechts een voorsprong van 14.000 stemmen te hebben op Trump. Omdat de kloof tussen beide kandidaten zo klein was, moest de hertelling handmatig gebeuren. Het resultaat van die tweede telling is dat Biden nu iets minder stemmen voor heeft op zijn Republikeinse tegenstrever, namelijk 12.200. Omdat het verschil zo klein is, kan Trump, die zijn nederlaag bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen betwist, echter opnieuw een hertelling vragen.