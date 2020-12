Joe Biden sprak dinsdag zijn ongenoegen uit over de trage distributie van de vaccins tegen het coronavirus. De aanstaande Amerikaanse president wijst met een beschuldigende vinger naar de regering van de huidige president Donald Trump.

'Het plan van de regering-Trump voor de distributie van de vaccins loopt vertraging op', zei Biden tijdens een toespraak vanuit zijn geboorteplaats Wilmington, Delaware. Volgens de laatste gegevens van het Center for Disease Control and Prevention (CDC) hebben ongeveer 2,1 miljoen Amerikanen een eerste injectie gekregen van een van de twee goedgekeurde vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Dat aantal is ver verwijderd van het vooropgestelde doel van de regering-Trump. Die had beloofd dat tegen het einde van het jaar 20 miljoen mensen zouden gevaccineerd zijn.

Zoals het nu gaat, aldus Biden, 'zal het jaren duren, niet maanden, om de Amerikanen te vaccineren'.

Daarom, ging hij verder, zal zijn regering 'een meer agressieve inpanning' doen

Biden zei ook dat het nog een tijd slechter zal gaan in de VS alvorens de besmettingen beginnen te verminderen.

