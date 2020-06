De meeste Amerikanen zouden vandaag stemmen op de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Maar in swing states is zijn voorsprong kleiner: een overwinning in november voor president Donald Trump is allesbehalve uitgesloten.

Het was al geweten: de meeste Amerikanen zijn niet tevreden met de manier waarop president Donald Trump de coronacrisis aanpakt. En dat willen ze mogelijk duidelijk maken in het stemhokje op 3 november, wanneer de Verenigde Staten hun volgende president kiezen.

Waren het vandaag verkiezingen, dan won Trumps Democratische rivaal Joe Biden. De 77-jarige voormalige vicepresident heeft volgens FiveThirtyEight momenteel een voorsprong van 9,3 procentpunt in de peilingen.

De politieke nieuwssite publiceert dagelijks een gemiddelde van de meest recente nationale peilingen. Van de bevraagde Amerikanen zou 51 procent voor Biden stemmen, en 41,7 procent voor Trump.

Swing states

Met nog iets meer dan vier maanden te gaan voor de presidentsverkiezing staat Biden ook op kop in belangrijke swing states zoals Arizona, Wisconsin en Michigan. De Amerikaanse presidentsverkiezingen worden beslist in die staten, ook wel battleground states genoemd.

Maar Bidens voorsprong is in de swing states kleiner dan in het nationale gemiddelde. In Ohio is het 48,4 procent tegenover 45,7 procent voor president Trump. Dat kan nog kantelen in Trumps voordeel, aldus FiveThirtyEight, waardoor hij voldoende kiesmannen achter zich zou kunnen scharen voor een tweede ambtstermijn.

In 2016 behaalde Hillary Clinton meer stemmen dan Trump, maar won hij uiteindelijk het Witte Huis voor zich omdat sommige staten zwaarder doorwegen in het Amerikaanse kiessysteem. Peilingen in de aanloop naar verkiezingsdag gaven Clinton vaak een voordeel van meer dan tien procentpunt.

Handicaps

Biden heeft ook nog af te rekenen met een aantal handicaps. Door het coronavirus is traditioneel campagnevoeren en handjes schudden haast onmogelijk geworden. Terwijl Trump kan bogen op het bereik van zijn ambt, moet Biden promotiespotjes draaien vanuit zijn kelder.

'Trump heeft in zekere zin nog steeds geen tegenstander', zegt Sara Fagen, voormalig adviseur van George W. Bush, tegen de New York Times. 'Biden is nergens.'

Daarom wordt digitaal campagne voeren des te belangrijker. Maar Biden, een traditionele politicus, heeft een aanzienlijke achterstand op sociale media. Op Facebook en Twitter samen heeft president Trump 148 miljoen volgers, Biden 8,5 miljoen. Dat leidt tot bezorgdheid in Democratische kringen. Ook heeft Biden minder geld dan Trump.

