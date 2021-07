Bhutan, een land van 800.000 inwoners, gaf zopas 90 procent van zijn bevolking een tweede prik op één week tijd. Een voorbeeld, volgens de VN.

Bhutan heeft naar eigen zeggen meer dan 90 procent van zijn volwassen bevolking een tweede prik van het coronavaccin gegeven. Dat deed het minuscuul koninkrijk in het Himalayagebergte op één week tijd, aldus het gezondheidsministerie van het land.

VN-agentschap Unicef noemt 's lands vaccinatiecampagne mogelijk de snelste die is uitgevoerd tijdens een pandemie en een 'succesverhaal' voor internationale vaccinschenkingen. De voorbije week werd in Bhutan de grote meerderheid van de bevolking van bijna 800.000 mensen gevaccineerd, grotendeels dankzij donaties.

'We hebben een wereld nodig waarin landen met overschotten vaccins gaan schenken aan landen die er nog geen gekregen hebben', aldus Will Parks, de Unicef-vertegenwoordiger in Bhutan.

Bhutan heeft volgens Parks erg weinig dokters en verplegers, maar een geëngageerde koning en een overheid die doortastend de leiding heeft genomen. 'Het is niet onmogelijk een heel land te vaccineren, laat dat een les zijn.'

In maart en april diende Bhutan de eerste dosissen toe van het AstraZeneca-vaccin, dankzij een schenking van India. Daarna stopte het buurland, geconfronteerd met een piek in de besmettingen, de leveringen. Bhutan lanceerde een oproep voor schenkingen en ontving vaccins van de Verenigde Staten, Kroatië, Denemarken, Bulgarije, China en nog andere landen.

Bhutan heeft tot dusver 2.489 coronabesmettingen en twee dodelijke slachtoffers gemeld.

