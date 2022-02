In Malawi is een kind besmet geraakt met wild poliovirus. Het is het eerste geval in Afrika in meer dan vijf jaar.

Afrika werd in augustus 2020 vrij verklaard van wilde polio, nadat alle vormen van wilde polio uit de regio waren geëlimineerd. Maar nu rapporteert de Malawische overheid een nieuw geval van wilde polio in de hoofdstad Lilongwe.

Uit laboratoriumanalyse blijkt dat de variant verband houdt met een stam van de ziekte die circuleert in Pakistan, waar de ziekte nog altijd endemisch is. Voorlopig heeft de uitbraak dan ook geen invloed op de status van Afrika als poliovrije regio.

Verlamming

'Zolang er ergens ter wereld wilde polio bestaat, blijven alle landen het risico lopen om het virus te importeren', zegt Dr. Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor Afrika. 'We nemen nu dringende maatregelen om de mogelijke verspreiding te voorkomen. Dankzij het hoge niveau van poliodetectie op het continent kunnen we snel reageren en kinderen beschermen tegen de slopende impact van deze ziekte.'

Polio is een zeer besmettelijke ziekte die het zenuwstelsel binnendringt en binnen enkele uren totale verlamming kan veroorzaken. Het virus wordt voornamelijk van persoon op persoon overgedragen via uitwerpselen en soms ook via besmet water of voedsel. Er is geen remedie voor, maar de ziekte kan worden voorkomen door een eenvoudig en effectief vaccin.

