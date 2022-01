De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten en zagen eerdere winsten verdampen. Dat gebeurde na opmerkingen van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve. Hij hintte op een rentestap bij de volgende beleidsvergadering van de centralebankenkoepel in maart. Verder was er aandacht voor de cijfers van Microsoft.

Volgens de Fed zijn rentestappen nodig om de inflatie te beteugelen. Die kwam in december nog uit op het hoogste niveau in bijna 40 jaar. Volgens Powell is er genoeg ruimte voor een rentestap, verwijzend naar de huidige staat van de economie en in het bijzonder de arbeidsmarkt.

Kort na het rentebesluit van de Fed, waarbij de rentes nog op de huidige lage niveaus werden gehouden, stonden de belangrijke graadmeters duidelijk op winst. De toelichting van Powell zorgde voor een kentering. De Dow-Jonesindex verloor uiteindelijk 0,4 procent tot 34.168,09 punten. De S&P 500 moest 0,2 procent inleveren tot 4349,93 punten. Techgraadmeter Nasdaq sloot de sessie nagenoeg vlak op 13.542,12 punten.

Beleggers grepen verder de sterke resultaten van technologieconcern Microsoft (plus 2,9 procent) aan om aandelen bij te kopen. Het techbedrijf blijft profiteren van een toenemende vraag naar producten die werknemers nodig hebben om thuis te werken tijdens de coronapandemie.

Ook was er aandacht voor Mattel. De speelgoedmaker heeft vanaf volgend jaar de rechten weer in handen om speelgoed te maken gebaseerd op de Frozen-films van Disney. Ook van allerlei Disney-prinsessen als Sneeuwwitje en Belle (van Belle en het Beest) kan de maker van Barbies weer poppen produceren. De rechten waren eerder ook al in handen van Mattel, maar dat bedrijf raakte ze in 2016 kwijt aan concurrent Hasbro. Het aandeel Mattel won dik 4 procent. Hasbro verloor 6 procent aan beurswaarde. Vliegtuigmaker Boeing zakte bijna 5 procent. De onderneming kondigde aan een buitengewone last van 3,5 miljard dollar, omgerekend ruim 3 miljard euro, te nemen in verband met de productieproblemen met de 787 Dreamliner.

Verder profiteerde biotechnologiebedrijf Moderna, bekend vanwege zijn coronavaccin, van een adviesverhoging. Het aandeel won 1,6 procent. De euro was 1,1240 dollar waard, tegen 1,1280 dollar bij het Europese slot. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 86,76 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 89,36 dollar per vat.

