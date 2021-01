VS-senator en gewezen presidentskandidaat Bernie Sanders heeft 1,8 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) opgehaald met de verkoop van producten met daarop de foto zoals hij erbij zat tijdens de beëdiging van president Joe Biden: met mondkapje op en dikke wanten aan.

Dat maakte hij woensdag zelf bekend.

De foto inspireerde heel wat creatievelingen, die er memes van maakten. Ook de onafhankelijke, linkse senator zelf ging ermee aan de slag. Zo liet hij truien, t-shirts en stickers maken met zijn beeltenis erop. Die waren in geen tijd uitverkocht. In vijf dagen tijd haalde Sanders al 1,8 miljoen dollar op. De opbrengst gaat naar een liefdadigheidsorganisatie in zijn thuisstaat Vermont. Sanders koos voor 'Meals on wheels', dat maaltijden bezorgt aan kansarme senioren.

'Jane (zijn echtgenote, red.) en ik zijn onder de indruk van de creativiteit van zoveel mensen. We vinden het geweldig om Vermonters in nood te kunnen helpen', meldt Sanders in een communiqué. 'Maar zelfs dit geldbedrag is geen substituut voor actie door het Congres'. Hij beloofde om zich in dat Congres in Washington in te zetten 'zodat de werknemers in Vermont en in het hele land de steun krijgen die ze nodig hebben tijdens de ergste crisis sinds de Grote Depressie'.

Nieuwe wanten

Jen Ellis, de onderwijzeres die de wanten had gebreid en een paar jaar geleden aan Sanders cadeau had gedaan, was ook in de wolken met de opbrengst.

Ze heeft nog drie paar wanten gebreid. Twee ervan heeft ze weggegeven aan goede doelen, het derde paar verkoopt ze op eBay om de studies van haar dochter te helpen betalen.

