Twee Russische kosmonauten en een Amerikaanse ruimtevaarder zijn zaterdag teruggekeerd naar de aarde. Hun Sojoez-capsule landde op de steppen van Kazakhstan. 'Welkom thuis', schreef de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, die beelden van het naderende ruimtevaartuig aan een parachute deelde op Twitter.

De Russen Sergej Ryzjikov en Sergej Koed-Svertsjkov en de Amerikaanse Kate Rubins brachten een half jaar door in het internationale ruimtestation ISS. Daar waren de afgelopen jaren meestal tussen de drie en zes bemanningsleden aan boord. Het record stamt uit 2009. Toen waren er dertien mensen in het ruimtestation, dat al meer dan 20 jaar permanent wordt bewoond. Dertien is ook het record voor het grootste aantal mensen dat gelijktijdig in de ruimte is. Het is gevestigd in 1995. Het ging toen om zeven astronauten in de spaceshuttle Endeavour en zes kosmonauten aan boord van het ruimtestation Mir, dat inmiddels niet meer bestaat. Het stortte in 2001 gecontroleerd in de Grote Oceaan.

