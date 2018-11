België zesde grootste wapenexporteur naar Saoedi-Arabië

België was vorig jaar de op vijf na grootste exporteur van wapens naar Saoedi-Arabië in de Europese Unie. Dat blijkt uit een EU-rapport dat de gespecialiseerde website 'Bruxelles 2' kon inkijken. In totaal was daar 152 miljoen euro mee gemoeid.