Ook België roept Iran op de doodstraf van Ahmadreza Djalali niet uit te voeren en heeft die boodschap overgemaakt aan de Iraanse ambassadeur in ons land. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) woensdag verklaard.

Dinsdag raakte bekend dat de Iraans-Zweedse VUB-gastdocent de komende dagen dreigt geëxecuteerd te worden. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken heeft er bij haar Iraanse ambtgenoot Zarif op aangedrongen daarvan af te zien.

Intussen sluit ons land zich daarbij aan. 'België steunt het humanitair appel van Zweden aan Minister @JZarif', schrijft minister Wilmès woensdag op twitter. 'Ons land is tegen de doodstraf en roept Iran op om de doodstraf van dhr Djalali niet uit te voeren. Die boodschap is daarnet ook telefonisch overgemaakt aan de Iraanse ambassadeur in België.'

