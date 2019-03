Belangenvermenging of niet? Hoe Canadees premier Justin Trudeau zich in de nesten heeft gewerkt

De zaak begon met het ontslag van minister Jody Wilson-Raybould op 12 februari. Wilson-Raybould was minister van Justitie tot ze in de loop van januari gedegradeerd werd tot minister van Veteranenzaken, ondergeschikt aan de minister van Defensie. Aanvankelijk werd aangenomen dat Wilson-Raybould ontslag had genomen omdat ze een stap achteruit had moeten zetten. Maar toch wezen perslekken erop dat er meer aan de hand moest zijn.

...