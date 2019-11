We moeten een border carbon tax invoeren voor buitenlandse vervuilers, vindt professor Jonathan Holslag (VUB).

De toekomst ligt in China, hoorden we de voorbije weken onder ondernemers, politici en journalisten. Het klonk als een mantra. Want, stel je voor: in China kun je je in een hotel aanmelden via gezichtsherkenning en betalen zonder kaart. Vooruitgang! Nu kan dat wel zo zijn, maar waar is het leiderschap om in Europa ons eigen toekomstverhaal te schrijven? Wat een onderschatting van het vernuft en de verbeelding hier! Geef onze ondernemers een eerlijk speelveld en we bouwen ook hier een sterke economie. Laten we beginnen met vervuilers aan de grens een emissieheffing op te leggen.

...