Het beheer van de pandemie van het nieuwe coronavirus door Donald Trump is een 'absoluut chaotische ramp'. Die onverholen kritiek heeft de voormalige Amerikaanse president Barack Obama laten horen over zijn voorganger tijdens een telefoongesprek vrijdagavond met oud-medewerkers van zijn regering.

Dat hebben Amerikaanse media zaterdag bericht.

Obama verwijst naar het antwoord op de coronacrisis om de noodzaak te rechtvaardigen om goede leiders te kiezen.

Hij roept zijn voormalige raadgevers ook op zich in de campagne te gooien van Joe Biden, zijn voormalige vicepresident die nu de Democratische uitdager wordt van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen van november.

Volgens Obama gaat het bij die stembusgang niet alleen om de strijd tegen een individu of een politieke partij. De echte tegenstander worden de 'tendenzen op lange termijn', zoals 'tribaal zijn, verdeeld zijn, de anderen als vijanden zien'. Die dreigen de Amerikaanse manier van leven te karakteriseren, meent de ex-president.

Obama uitte eerder al kritiek aan het adres van Trump wegens zijn aanpak van de coronacrisis. Zo beschuldigde hij er de Republikeinse miljardair van waarschuwingen over de risico's van de pandemie in de wind te hebben geslagen.

Critici stellen dat Trump eerst de dreiging door COVID-19 heeft geminimaliseerd, om daarna uit te blinken in het geven van tegenstrijdige en warrige boodschappen.

