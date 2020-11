Boven Armenië, niet ver van de grens met Azerbeidzjan, is maandag een Russische legerhelikopter neergeschoten. Twee bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Azerbeidzjan heeft inmiddels toegegeven dat het per ongeluk het toestel heeft neergehaald.

'De Mi-24-gevechtshelikopter kwam vanaf de grond onder vuur te liggen van een draagbaar luchtverdedigingssysteem', aldus het Russische ministerie van Defensie in een communiqué. 'Twee bemanningsleden kwamen om, een andere raakte gewond en werd geëvacueerd', klonk het nog.

Volgens het ministerie werd het toestel rond 18.30 uur lokale tijd (14.30 uur GMT) geraakt terwijl het een colonne voertuigen van een Russische militaire basis in Armenië begeleidde. De helikopter vloog over de omgeving van het Armeense dorp Eraskh, vlakbij Nachitsjevan, een Azerbeidzjaanse exclave met de status van autonome republiek.

Azerbeidzjan biedt zijn excuses aan aan Rusland 'na dit tragische incident', verklaarde het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels. Volgens het ministerie dacht een legereenheid dat het ging om 'provocaties' van Armeense zijde in het kader van het confict in de omstreden regio Nagorno-Karabach. (Belga)

