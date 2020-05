De rook van de verwoestende bosbranden in Australië heeft aan honderden mensen het leven gekost.

Dat zeggen experts van de landelijke commissie die onderzoek doet naar de branden. De rookontwikkeling veroorzaakte enorme gezondheidsproblemen die groter zijn dan die veroorzaakt door de bosbranden zelf, zegt Fay Johnston, milieudeskundige aan de Universiteit van Tasmanië.

Duizenden bewoners moesten in ziekenhuizen worden behandeld voor de rook.

De rookontwikkeling verslechterde de luchtkwaliteit in grote steden als Sydney en Canberra.

Tachtig procent van de bevolking werd getroffen door de rook, zeggen experts van de Royal Commission into National Natural Disaster Arrangements, een door de overheid opgericht orgaan dat zich bezighoudt met kwesties van bescherming tegen natuurrampen en de wederopbouw. Ze schatten dat de rook 445 mensen fataal is geworden.

Dat is veel meer dan de 33 mensen die omkwamen in de brand.

De branden woedden van augustus tot maart en vernietigden meer dan 12 miljoen hectare land.

De experts ramen de kosten van de behandeling van de duizenden zieken op meer dan 2 miljard Australische dollar (1,2 miljard euro).

