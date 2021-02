De nieuwe militaire leiding in Myanmar wil volgens mediaberichten de gewezen regeringsleidster Aung San Suu Kyi aanklagen voor hoogverraad. Talrijke waarnemers melden op sociale media dat het leger dat woensdag heeft beslist.

Het leger in Myanmar heeft maandag de controle over het land genomen en de noodtoestand uitgeroepen voor een jaar. Suu Kyi, de democratisch verkozen leider, en tientallen andere politici werden in huisarrest geplaatst. Dinsdag stelde het leger een nieuw kabinet voor, bestaand uit generalen, gewezen hooggeplaatste militairen en politici van een partij die door het leger wordt gesteund. De VS en de EU dreigen met sancties. De VN-Veiligheidsraad boog zich over de legercoup, maar China blokkeerde een veroordeling, meldt de Britse openbare omroep BBC.

De VN-Veiligheidsraad kwam dus niet met een gezamenlijk standpunt. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen drukten woensdag hun diepe bezorgdheid uit na de staatsgreep. De Britse, Amerikaanse, Franse, Duitse, Italiaanse, Japanse en Canadese ministers riepen in een gezamenlijke verklaring het leger op om een einde te maken aan de noodtoestand, de democratisch verkozen regering te herstellen, iedereen vrij te laten die onterecht is opgesloten en de mensenrechten en de rechtstaat te respecteren.

Het leger in Myanmar heeft maandag de controle over het land genomen en de noodtoestand uitgeroepen voor een jaar. Suu Kyi, de democratisch verkozen leider, en tientallen andere politici werden in huisarrest geplaatst. Dinsdag stelde het leger een nieuw kabinet voor, bestaand uit generalen, gewezen hooggeplaatste militairen en politici van een partij die door het leger wordt gesteund. De VS en de EU dreigen met sancties. De VN-Veiligheidsraad boog zich over de legercoup, maar China blokkeerde een veroordeling, meldt de Britse openbare omroep BBC. De VN-Veiligheidsraad kwam dus niet met een gezamenlijk standpunt. De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen drukten woensdag hun diepe bezorgdheid uit na de staatsgreep. De Britse, Amerikaanse, Franse, Duitse, Italiaanse, Japanse en Canadese ministers riepen in een gezamenlijke verklaring het leger op om een einde te maken aan de noodtoestand, de democratisch verkozen regering te herstellen, iedereen vrij te laten die onterecht is opgesloten en de mensenrechten en de rechtstaat te respecteren.