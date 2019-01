Armoede is zichtbaar tot in de ruimte

Vanuit de ruimte is goed te achterhalen welke gezinnen op het platteland in armoede leven, melden onderzoekers van de Universiteit van Aarhus in het tijdschrift PNAS.

In landbouwgebied in Kenia konden ze op basis van satellietbeelden achterhalen welke gezinnen er slecht aan toe waren. Indicatoren waren onder meer de grootte van de gebouwen en van de onbewerkte percelen en de duur van het groeiseizoen. De beelden tonen ook hoe gezinnen de grond rond hun huizen gebruiken en hoe dit in de loop van de tijd evolueert.

Heel nauwkeurig

Via een grondige analyse van de satellietbeelden konden de onderzoekers 62 procent van de verschillen in economische omstandigheden tussen de huishoudens verklaren.

Delen Op basis van satellietbeelden met een hoge resolutie kunnen we de armoedestatus op het niveau van huishoudens in plattelandsgebieden in ontwikkelingslanden heel nauwkeurig beoordelen. Jens-Christian Svenning, Universiteit van Aarhus

'Op basis van satellietbeelden met een hoge resolutie kunnen we de armoedestatus op het niveau van huishoudens in plattelandsgebieden in ontwikkelingslanden heel nauwkeurig beoordelen', zegt Jens-Christian Svenning van de afdeling Biowetenschappen van de Universiteit van Aarhus.

SDG1

Met precieze gegevens kan men het armoedebeleid beter richten. Dat is belangrijk om de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te halen die de Verenigde Naties tegen 2030 gerealiseerd willen zien.

Vooral voor het eerste doel, SDG1, kan de nieuwe methode een groot verschil maken. Volgens SDG1 moet armoede over elf jaar in al haar vormen, overal ter wereld, uitgeroeid zijn. Om dat te halen, is het bijzonder belangrijk om de levensomstandigheden in arme landen overal ter wereld te volgen, zeker waar de bevolking het snelst zal groeien, zeggen de onderzoekers.

Satellietbeelden zijn relatief goedkoop en steeds vrijer beschikbaar, stellen ze. Via monitoring vanuit de ruimte kan men daarom de sociaaleconomische ontwikkeling vaak en op grote schaal meten. Klassieke methodes, die vaak gebruik maken van enquêtes, zijn meestal duur en kosten meer tijd.