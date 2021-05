De Armeense waarnemend premier Nikol Pasjinian beschuldigde buurland en aartsvijand Azerbeidzjan er donderdag van dat het zich niet houdt aan het onlangs gesloten vredesakkoord en met troepen het zuiden van Armenië is binnengetrokken.

De Armeense premier maakte zijn hulpverzoek aan Poetin wereldkundig in het Armeense parlement. Daar zei Pasjinian ook dat de Franse president Emmanuel Macron overweegt om de opgelopen spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan op de agenda van de VN-Veiligheidsraad te zetten. De Verenigde Staten hebben er al op aangedrongen bij Azerbeidzjan dat het zijn troepen terugtrekt uit Armeens grondgebied.

Eind vorig jaar laaide het decennia oude conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan om de regio Nagorno-Karabach opnieuw op. Sinds de jaren 90 werd het gebied, dat onderdeel is van Azerbeidzjan, bestuurd door de plaatselijke etnisch Armeense bevolking, met steun van Armenië.

Azerbeidzjan slaagde er in de recentste oorlog in om de controle over een groot gedeelte van de omstreden bergregio terug te krijgen. Tijdens het zes weken durende conflict, dat zo'n 6.000 levens kostte, klopte Pasjinian al vaker bij Rusland aan voor hulp, zij het tevergeefs. Rusland speelde uiteindelijk een belangrijke bemiddelende rol in de totstandkoming van een vrede tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken in de Kaukasus.

De Armeense nederlaag had tot gevolg dat Pasjinian als premier moest opstappen. Hem wordt in eigen land verweten dat hij de oorlog met het buurland niet goed heeft afgehandeld.

