Armenië en Azerbeidzjan spreken af om geen burgers te viseren tijdens gevechten

Armenië en Azerbeidzjan zijn vrijdag op een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst overeengekomen om tijdens de gevechten in Nagorno-Karabach niet opzettelijk burgers of burgerdoelwitten te viseren. De zes uur durende vredesgesprekken in Genève hebben vrijdag echter niet geleid tot een nieuw engagement voor een staakt-het-vuren.