De Argentijnse minister van Financiën Nicolas Dujovne heeft zaterdag zijn ontslag ingediend. Dat berichten lokale media. Zijn ontslag komt er na een turbulente week op de markten. De peso verloor meer dan 20 procent van zijn waarde en de beurs zakte meer dan 30 procent.

Dujovne zal vervangen worden door Hernan Lacunza, de minister van Economie van de provincie Buenos Aires, blijkt uit de ontslagbrief. Daarin staat dat Dujovne 'ervan overtuigd is dat wegens de omstandigheden de overheid ingrijpende maatregelen moet nemen in de economische sector'.

Dujovne neemt ontslag omdat de economische crisis in het land is verergerd na de nederlaag van president Mauricio Macri bij de voorverkiezingen afgelopen zondag. Hij hoopt bij de presidentsverkiezingen in oktober opnieuw verkozen te worden.

De conservatief Macri kreeg zondag 32 procent van de stemmen achter zich bij de voorverkiezingen. Grote winnaar was de linkse kandidaat Alberto Fernandez met 47,6 procent van de stemmen.

Na de verkiezingen kelderden de aandelenmarkt en de peso. De overwinning van Fernandez wordt gezien als een verwerping van de strenge bezuinigingsmaatregelen die Macri heeft opgelegd in een poging om de Argentijnse economie te stabiliseren. Het land beleeft een recessie en heeft een van de hoogste inflatieniveaus ter wereld. De peso heeft in het afgelopen jaar al de helft van zijn waarde verloren