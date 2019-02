Arabische Lente: 'Egyptische vrouwen zijn er vandaag slechter aan toe dan voor de revolutie'

In 2011 vonden in Egypte, net als in vele andere landen in de Arabische wereld, grote volks- opstanden plaats. De bevolking kwam massaal op straat om een ontmanteling van het bestaande dictatoriale regime te eisen. In de media werd vaak gewezen op de sterke aanwezigheid van vrouwen en op de eisen rond gendergelijkheid die fundamenteel deel uitmaakten van het verzet. De Egyptische hoofdstad Caïro staat al jaren gekend voor seksueel geweld en intimidatie. Tijdens de achttien dagen van opstand voor de toenmalige president Mubarak aftrad, was seksueel geweld nochtans opvallend afwezig.

