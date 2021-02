Duizenden betogers zijn zaterdag in Armenië op straat gekomen om het ontslag van eerste minister Nikol Pasjinian te eisen. Tijdens de manifestatie riep oud-premier Vazgen Manoekjan zijn aanhangers op om 'klaar voor een opstand' te zijn. 'We moeten er klaar voor zijn om de macht bliksemsnel te grijpen', zei de 75-jarige politicus volgens lokale media.

De oppositie heeft Manoekjan naar voren geschoven als opvolger van Pasjinian. Ze heeft aangekondigd "zonder onderbreking" tegen de huidige premier te demonstreren. Sinds het einde van de gevechten met Azerbeidzjan in de omstreden regio Nagorno-Karabach ongeveer drie maanden gelden is Pasjinian de kop van Jut. De oppositie houdt hem persoonlijk verantwoordelijk voor de Armeense nederlaag en eist zijn ontslag, maar de premier heeft al meerdere keren geweigerd om af te treden. Pasjinian stelde wel voor om dit jaar nieuwe verkiezingen te houden.

De oppositie is van plan om de stembusgang te boycotten als de regeringsleiders zich opnieuw kandidaat zou stellen, zoals hij had aangekondigd. In de jongste oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan zijn tussen 27 september en 9 november meer dan 4.700 mensen omgekomen. De stoffelijke resten van soldaten en burgers worden nog steeds geborgen. Azerbeidzjan heroverde grote delen van het grondgebied dat het in het begin van de jaren 90 had verloren. Sinds half oktober houden bijna 2.000 Russische vredestroepen toezicht op het staakt-het-vuren tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken.

