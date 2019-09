Volgens biografe Anna Fifield is de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un machtiger dan ooit. 'Hij heeft het land totaal veranderd.'

Gerespecteerde Leider, Schitterende Zon van de 21e Eeuw, Little Rocketman: aan bijnamen voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un geen gebrek. Toch weten we nauwelijks iets over zijn levensloop. Anne Fifield, Chinacorrespondente voor The Washington Post, reisde de afgelopen jaren verschillende keren naar Noord-Korea. Ze sprak tal van Noord-Koreaanse vluchtelingen in Aziatische landen, sprak met officiële vertegenwoordigers van het regime en ging zelfs op zoek naar Kims ex-klasgenoten. Die jarenlange queeste resulteerde in de biografie De Grote Kameraad.

