Eén jaar na het aantreden van Félix Tshisekedi als president staan de mensenrechten in de Democratische Republiek Congo (DRC) nog steeds zwaar onder druk. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

'President Tshisekedi heeft enkele positieve stappen ondernomen, zoals het pardonneren van gevangenen die om politieke redenen vastzaten en het naar de DRC laten terugkeren van kritische stemmen, zegt Deprose Muchena, Amnesty's directeur voor het oosten en zuiden van Afrika. Zijn regering bleef echter zwaar in gebreke op vlak van aansprakelijkheid voor ernstige misdaden. Krijgsheren en anderen die verdacht worden van vreselijke misbruiken zijn nog steeds op vrije voeten.

Amnesty klaagt ook aan dat vreedzame protesten brutaal worden onderdrukt. Bijeenkomsten waartoe oppositieleider Martin Fayulu had opgeroepen werden met geweld uit elkaar gedreven.

Fayulu werd een jaar geleden door de waarnemers tot de échte winnaar van de verkiezingen uitgeroepen, maar de kiescommissie duidde uiteindelijk Tshisekedi aan als nieuwe president.

Het geweld in het oosten van Congo blijft duren, klaagt Amnesty aan. De organisatie zegt dat gewapende conflicten en het geweld daar de voorbije twaalf maanden voor honderden doden en duizenden thuislozen hebben gezorgd. 'Ondanks herhaalde beloftes van de president om de onveiligheid aan te pakken, blijven de zorgen rond de veiligheid van de bevolking daar duren', klinkt het.

De organisatie vraagt premier Sophie Wilmès, die binnenkort naar Congo reist, om de kwestie hoog op de agenda te zetten.

