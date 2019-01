Amnesty International: 'Beschamend dat 49 migranten zo lang moesten wachten op zee'

'Na bijna drie weken van ronddobberen op een woelige zee zijn deze vrouwen, mannen en kinderen veilig aan land, maar dat het zo lang duurde, is beschamend', zegt Elisa De Pieri, researcher bij de mensenrechtenorganisatie, in een mededeling. 'Het gevaarlijke, onbetamelijke spektakel van politici die kibbelen terwijl vrouwen, mannen en kinderen wegzinken in een zee van wrede onverschilligheid, is niet voor herhaling vatbaar', voegt ze eraan toe.

'Europese lidstaten kunnen mensen die geblokkeerd zijn op zee, niet langer de rug toekeren en moeten het dringend eens worden over een beleid van snelle en voorspelbare ontscheping overeenkomstig de internationale wetgeving', zo klinkt het nog in de mededeling. Amnesty meent ook dat de EU 'snel een billijk systeem moet overeenkomen om asielzoekers over de EU-landen te spreiden'.