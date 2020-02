'De onverbiddelijke vervolging van Julian Assange door de Amerikaanse regering wegens het openbaar maken van documenten over onder meer mogelijke oorlogsmisdaden van het Amerikaanse leger, is een regelrechte aanval op de vrije meningsuiting', zegt Massimo Moratti, Amnesty's adjunct-directeur voor Europa.

Amnesty doet de oproep in de aanloop naar 24 februari. Een Britse rechtbank start dan hoorzittingen om te bepalen of Assange aan de VS kan worden uitgeleverd. Als de VS de aanklachten niet intrekt, dan moeten de Britse autoriteiten ervoor zorgen dat Assange niet wordt uitgeleverd aan de VS, vindt Amnesty.

Assange verblijft momenteel in een hoogbeveiligde gevangenis in Groot-Brittannië. De VS verwijten hem onder meer samenzwering om overheidscomputers te hacken, en schending van de spionagewetten. Dat gebeurde nadat WikiLeaks begin 2010 een geheime video had gepubliceerd van het Amerikaanse leger waarin te zien is hoe Amerikaanse helikopters een tiental burgers doodden in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Later publiceerde Wikileaks nog een grote hoeveelheid militaire en diplomatieke documenten. Assange riskeert tientallen jaren cel.

'Journalisten en anderen die wangedrag van autoriteiten aan het licht brengen, worden door dit soort van aanklachten mogelijk afgeschrikt om nog informatie te publiceren die ze uit een betrouwbare bron kregen. Zo wordt het recht van het publiek om te weten wat hun overheid doet en plant, ingrijpend beïnvloed', zegt Moratti in het persbericht.

Volgens Amnesty zou Assange in de VS bovendien detentievoorwaarden riskeren die neerkomen op foltering en andere vormen van mishandeling, zoals langdurige eenzame opsluiting. 'Er is ook veel kans dat hij een oneerlijk proces tegemoet zou gaan: de gerichte campagne tegen Assange door Amerikaanse hooggeplaatste functionarissen schaadde ernstig het vermoeden van onschuld', aldus Moratti.

