Met de vaccins en aankondigingen rond 'build back better' kondigde 2021 zich aan als het jaar van hoop en belofte. Het werd echter niets van dat alles, en op alle vlakken primeerde voor de landen wereldwijd het eigenbelang.

Dat besluit mensenrechtenorganisatie Amnesty International dinsdag in een rapport over een 'gitzwart' 2021. 'In tijden van crisis zijn er twee wegen: eigenbelang of solidariteit', zegt Wies De Graeve, directeur van de Vlaamse tak. 'Helaas werd het het eerste. Het enige lichtpuntje: het engagement waarvan mensen wereldwijd blijk bleven geven.'

'Verlamde' VN hervormen

Het eigenbelang manifesteerde zich in 2021 onder meer in de 'schandalige passiviteit' bij verschillende conflicten, aldus Amnesty. De organisatie wijst op gruweldaden in Myanmar, mensenrechtenschendingen in Afghanistan en oorlogsmisdaden in Syrië. De Verenigde Naties bleven bij al deze conflicten op de vlakte, en die 'ineffectiviteit van het internationale optreden' effende mee de weg voor de Russische inval in Oekraïne van eind februari.

Wat betreft Amnesty moet er dus een hervorming komen van de 'verlamde organisatie' die de VN geworden is, bepleit De Graeve.

Het eigenbelang bleek ook uit het 'vaccinnationalisme', zoals Amnesty het noemt: Westerse landen die vaccins oppotten en dwars lagen om intellectuele bescherming tijdelijk op te heffen, en de farmabedrijven die voorrang gaven aan rijke landen en hun kennis niet wilden delen. De rijke landen en farmabedrijven hadden dan wel beloofd de pandemie op een voor de hele wereld eerlijke manier aan te pakken, maar in de praktijk kwam er meer ongelijkheid.

Beknotting vrijheid

Een derde internationale trend die Amnesty International onrustweekend noemt, is de verdere beknotting van de vrijheden. Toch bleven mensen geëngageerd en in opstand komen tegen machthebbers die vrijheden inperken. Die inperkingen gebeuren vooral in landen waar de repressie al sterk is, stelt Amnesty vast. Die evolutie moet gekeerd worden, want 'om de vele uitdagingen van deze tijd, ook het klimaat, aan te pakken zullen we het middenveld en activisme nodig hebben', besluit De Graeve.

