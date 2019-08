China hekelt de nieuwe douanetarieven die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd op Chinese producten.

'Het verhogen van tarieven is zeker geen constructieve maatregel om economische en handelsgeschillen op te lossen', aldus de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi, in de marge van de top van Zuidoost-Aziatische landen in Bangkok. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is ook op de top in Bangkok. Hij haalde er uit naar het Chinese staatseconomische model en handelspraktijken.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag op Twitter aangekondigd dat de Verenigde Staten vanaf 1 september importheffingen van 10 procent gaan heffen op 300 miljard dollar aan Chinese import.

Het gaat niet om de 250 miljard dollar aan goederen waarvoor al een heffing van 25 procent geldt, verduidelijkt hij. De aankondiging volgt op gesprekken die de twee wereldeconomieën deze week hielden in Shangai. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer keerden terug zonder veel vooruitgang te kunnen melden.

Bij zijn aankondiging op Twitter zei Trump dat China had beloofd om meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen, maar dat niet heeft gedaan. Ook zou het land zich niet hebben gehouden aan de belofte om te stoppen met de verkoop van de pijnstiller Fentanyl aan de Verenigde Staten.

Trump benadrukte wel dat de handelsgesprekken verdergezet worden. 'We kijken ernaar uit om onze positieve dialoog met China over een uitgebreide handelsovereenkomst voort te zetten, en voelen dat de toekomst tussen onze twee landen zeer rooskleurig zal zijn!', besloot hij.

Na de tweets van Trump doken de Amerikaanse aandelenbeurzen omlaag. Ook de olieprijs kelderde. Amerikaanse olie werd ruim 7 procent goedkoper, Brent-olie verloor ruim 6 procent aan waarde.