De vroegere voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed) wordt zo de eerste vrouwelijke minister van Financiën van de Verenigde Staten.

De benoeming van de 74-jarige Yellen werd met 84 tegen 15 stemmen goedgekeurd. Ze is het derde lid van de regering van president Joe Biden die groen licht krijgt. Eerder werd ook al de benoeming van Lloyd Austin tot minister van Defensie en Avril Haines tot Director of National Intelligence (DNI) bekrachtigd.

Yellen, die Steven Mnuchin opvolgt, is een gerespecteerde en ervaren econome. Ze leidde van 2014 tot 2018 de Amerikaanse centrale bank. Haar wacht de zware taak om de Amerikaanse economie te herlanceren na de coronacrisis. Yellen, een aanhanger van de econoom John Maynard Keynes, mikt daarbij op grootschalige stimuli om de gevolgen voor de economie en de schatkist op lange termijn te beperken.

