De Amerikaanse regering heeft een wijziging aangekondigd van haar standpunt over de Israëlische nederzettingen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigde maandag aan dat die door Amerika niet langer als strijdig met het internationaal recht worden beschouwd.

Pompeo verklaarde dat de wijziging is gebaseerd op de feiten ter plaatse, en een kans is voor de Israëli's en Palestijnen om 'samen te komen en een politieke oplossing te vinden voor dit vervelende probleem'. De buitenlandminister zei dat het vorige beleid, dat naar voren geschoven werd door de regering van vorig president Barack Obama, de vrede niet bevorderd heeft.

Pompeo voegde ook toe dat de veranderde houding niets zegt over de status van de Westelijke Jordaanoever. Die moeten de Israëli's en de Palestijnen in de toekomst vastleggen in een vredesakkoord. Nederzettingen zijn woongemeenschappen die door Israël worden gebouwd op de Palestijnse gebieden die het sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967 bezet.