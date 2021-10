De Amerikaanse regering wil dat de hoogste rechters van het land een streep zetten door de nieuwe anti-abortuswet van de Amerikaanse staat Texas. Het ministerie van Justitie heeft het Hooggerechtshof gevraagd de omstreden Texaanse wet te blokkeren die de meeste abortussen in de staat verbiedt.

Volgens de regering van president Joe Biden is de wet in strijd is met een historische uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973 (Roe versus Wade). De opperrechters legden toen het recht van een vrouw op abortus vast. De regering-Biden had de jongste stap al aangekondigd.

Onlangs was het hof al gevraagd de wet te schorsen, maar daar gingen de in meerderheid conservatieve rechters niet in mee. Texas verbiedt abortus zodra de hartslag van het embryo waarneembaar is, dat wil zeggen rond de zes weken zwangerschap, wanneer de meeste vrouwen nog niet eens weten dat ze zwanger zijn.

