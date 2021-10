Colin Powell, onder president George W. Bush Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, is maandag bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt zijn familie in een mededeling op Facebook. Powell was de eerste zwarte Amerikaan die minister van Buitenlandse Zaken werd. De oud-minister werd 84.

Powell werkte als adviseur onder president Ronald Reagan, en werd onder diens opvolger George Herbert Walker Bush de topmilitair in de VS (als eerste zwarte). George W. Bush stelde hem aan als minister van Buitenlandse Zaken.

Powell zal de geschiedenis ingaan als degene die als minister van Buitenlandse Zaken onder W. Bush de oorlog in Irak voor de VN verdedigde. HIj twijfelde zelf aan de missie en het 'bewijsmateriaal' dat hij aanvoerde om Irak te linken met massavernietigingswapens bleek uiteindelijk vals.

In een interview na zijn aftreden noemde hij die passage 'een smet' op zijn carrière.

'We verliezen een buitengewone en liefdevolle man, vader, grootvader en een groot Amerikaan', aldus de familie. In de mededeling wordt nog opgemerkt dat Powell volledig gevaccineerd was.

