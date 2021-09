Trump-supporters komen zaterdag bijeen in Washington DC en zestien andere steden om te protesteren. De initiatiefnemer noemt het een 'rally voor de vrijheid van meningsuiting'. De politie in DC bereid zich voor op mogelijke rellen en de nationale garde wordt ingezet.

Op zaterdag 18 september komen naar verwachting zo'n 700 Trump-supporters samen in Washington DC, om 'rechtvaardigheid te eisen' voor de mensen die bij de opstand van 6 januari werden opgepakt om 'niet-gewelddadige uitingen'. Dat staat te lezen in een persbericht dat initiatiefnemer Matt Braynard heeft uitgegeven. 'Er is veel desinformatie over ons evenement verspreid, vooral door de vijandige, linkse media. Laat me dit heel helder stellen: we keuren politiek geweld af in alle vormen. ... Dit is een rally die de mensen steunt die zijn aangeklaagd voor niet-gewelddadige overtredingen.' De autoriteiten in DC maken zich op voor mogelijke rellen. President Joe Biden (DC is geen officiële staat en heeft daarom geen gouverneur, de president beslist over zaken die niet onder het stadsbestuur vallen) heeft de nationale garde opgeroepen de lokale politie bij te staan zaterdag. Er wordt niet uitgesloten dat er gewelddadigheden zouden plaatsvinden, maar er is vooralsnog geen bewijs voor een 'specifiek of geloofwaardig complot'. Dat blijkt uit een interne notitie van het ministerie van binnenlandse veiligheid, waar de New York Times inzage in kreeg.De notitie maakt er melding van dat geweld door individuen zou kunnen voorkomen, vooral als gevolg van confronteringen tussen supporters en tegenstanders van de rally. Ook zouden er op online fora verschillende bedreigingen zijn geuit. Een aantal sociale media-gebruikers zouden gesuggereerd hebben de avond voor de rally (vrijdagavond) het Capitool te bestormen. De politie heeft uit voorzorg eerder deze week hekken rond het hele parlementsgebouw geplaatst. In andere online discussies zou besproken zijn om Joodse instituties, verkozen bestuurders of progressieve kerken te bestormen. Geen van die uitingen werd door het ministerie als zo ernstig opgevat dat ze als 'specifiek of geloofwaardig' plan worden gezien. De memo noteert tenslotte ook dat het nog onduidelijk is of leden van de Oath Keepers of de Proud Boys aanwezig zullen zijn. Van beide extreem-rechtse organisaties zijn tijdens de bestorming op 6 januari verschillende leden opgepakt om gewelddadige incidenten. Braynard bezweert dus dat er geen sprake zal zijn van geweld. Tegen CNN zei hij dat niemand uit zijn achterban een wapen zou meebrengen, 'dat kan ik de politie verzekeren'. Braynard is de oprichter van de non-profit Look Ahead America. In 2016 werkte hij als vrijwilliger bij de Trump-campagne. Na de verkiezingen van 2020 wierp Braynard zich op als verkiezingsexpert en droeg hij bewijs aan dat zou aantonen dat er op grote schaal met de verkiezingsuitslag was gerommeld. Hij werd in de verschillende rechtszaken die de uitslag teniet hadden moeten doen opgetrommeld als expert, maar zijn bewijs werd telkens verworpen door de rechtbanken. Ook onafhankelijke verkiezingsexperts hebben flinke kritiek geuit op Braynards werkwijze.