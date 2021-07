Een onderzoek naar de KKK toont de verstrengeling van de racistische groepering met politie en ordediensten.

Tijdens een kruisverbranding enkele jaren geleden beraamden drie leden van de Ku Klux Klan, een gewelddadige racistische groepering met oorsprong in de 19de-eeuwse Verenigde Staten, een moordaanslag. De twee cipiers en een ex-militair zouden wraak nemen op een zwarte gevangene die één van hen had aangevallen, in een strafinrichting in Florida. De klanleden noemden hun doelwit, Warren Williams, die toen een straf van een jaar uitzat, 'een stuk afval' dat op een 'professionele manier' opgeruimd moest worden. De mannen wisten echter niet dat hun gesprek in het geheim opgenomen werd door een betaalde informant van de federale opsporingsdienst FBI. Persagentschap Associated Press bericht over de zaak en geeft zodoende een zeldzame inkijk in de geheime KKK en een politieonderzoek naar terrorisme op Amerikaans bodem. Het journalistieke onderzoek toont bovendien hoe extreemrechtse organisaties de Amerikaanse ordediensten infiltreren. Volgens AP is in het Florida Department of Corrections, de gevangenisadministratie van de zuidelijke staat, een ongekend aantal klanleden aan de slag, met aanzienlijke macht over gekleurde gevangenen. Ook politieagenten blijken soms KKK-leden. Taferelen van klanleden met witte kappen die kruizen verbranden lijken iets uit het verleden. Maar vooral in de zuidelijke staten van Amerika blijft de sektarische ideologie woekeren. 35 dollar lidgeld Het gesegregeerde Florida was voor zwarten een van de gevaarlijkste plekken in Amerika, schrijft journalist Jason Dearen van AP. Het risico om er gelyncht te worden - zonder proces opgehangen of doodgeschoten - was groter dan in elke andere staat, concludeerde een studie van de universiteit van Georgia. De Ku Klux Klan werd opgericht als blanke reactie op de afschaffing van slavernij aan het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog, en kende verschillende fases van groei en neergang. Het huidige ledenaantal wordt tussen de drie- en zesduizend geschat. In de jaren 1920 was een KKK-lid sheriff van Putnam County, waar de betrokkenen vandaan komen. De informant die in opdracht van de FBI de KKK-cel infiltreerde was elders zelf lid van de gewelddadige organisatie. Door zich voor te doen als ex-militair, en 35 dollar lidgeld te betalen, winde hij snel het vertrouwen van de 'Florida Traditionalist American Knights', een lokale afdeling van de KKK. In een 'bloedeed' die hij ondertekende beloofde hij 'ons land en ons blanke ras te regenereren, en ons blanke bloed en natuurlijke superioriteit te beschermen.' Op verraad stond de doodstraf, kreeg hij te horen. Uiteindelijk schopte de infiltrant het tot 'Grand Night Hawk', verantwoordelijk voor de beveiliging van de cel. Vanwege zijn vermeende militaire achtergrond werd hij benaderd door drie mede-klanleden die een moord beraamden. Al hun gesprekken werden opgenomen door de FBI. De mannen twijfelden of ze hun slachtoffer snel zouden doodschieten, dan wel zouden ontvoeren en injecteren met insuline, om hem te zien 'schokken.' Een insulineoverdosis is een pijnlijke dood die het slachtoffer fel doet schokken. Toen de FBI lucht kreeg van het complot werd het doelwit, de ex-gevangene, meteen in een onderduikadres ondergebracht. De drie samenzweerders werden opgepakt en berecht op grond van de getuigenis van de infiltrant. Twee van hen kregen twaalf jaar, de derde verdachte vier jaar. 'Epidemie' Onderzoekers schatten dat tienduizenden Amerikanen lid zijn van rechts-extremistische groeperingen, waar de KKK één van is. Hun infiltratie van de veiligheidsdiensten wordt een 'epidemie' genoemd. 'Blanke supremacistische groeperingen hebben altijd ordehandhavingsdiensten trachten te infiltreren en leden uit hun rangen gerekruteerd', aldus een FBI-document waaruit AP citeert. Sommige betogers die op 6 januari het Capitool bestormden bleken leden van uiterst-rechtse milities. Dinsdag getuigde een zwarte politieagent van het Capitool dat hij die dag door betogers, zelfverklaarde Trump-aanhangers, 'neger' naar het hoofd kreeg geslingerd. Meer dan 30 van de betogers zijn geïdentificeerd als voormalige en actieve politieagenten. Ook uit andere recente politieonderzoeken blijkt de verstrengeling van de ordediensten met (gewelddadige) racisten. In november zei een hulpsheriff uit het zuidelijke Georgia tijdens een afgeluisterd telefoongesprek dat hij bewust zwarten tracht te strikken voor misdaden opdat ze niet meer kunnen stemmen. In 2014 werden twee politieagenten uit Florida ontslagen nadat bekend raakte dat ze klanleden waren. AP besluit dat er weinig aan het fenomeen gedaan wordt. Agenten die ontslagen worden voor racistische inbreuken kunnen makkelijk elders opnieuw aan de bak raken. Zo bestaat er geen nationale database waarin de voorgeschiedenis van politieagenten kan gecheckt worden. Sommige staten die screening willen vergemakkelijken botsen op weerstand van vakbonden. In maart zei FBI-directeur Christopher Wray dat 'racistisch gemotiveerd extremisme' momenteel de belangrijkste drijfveer is achter terrorisme in de VS.