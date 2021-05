Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag de oprichting van een commissie goedgekeurd die de bestorming van het Capitool van 6 januari moet onderzoeken. Alle Democratische parlementsleden stemden voor, net als 35 Republikeinen die ingingen tegen hun partijtop.

De stemming in de Senaat belooft moeilijker te verlopen. De Republikeinse minderheidsleider Mitch McConnell verzet zich tegen het panel van vijf Democraten en vijf Republikeinen. Hij vindt onder meer dat dubbel werk gedaan zou worden, aangezien het gerecht de zaak al onderzoekt. De commissie zou verregaande bevoegdheden krijgen om een rapport te maken over de bestorming. Na de aanslagen van 11 september 2001 werd al eens zo'n commissie in het leven geroepen. Of het voorstel ook door de Senaat zal geraken, is nog onzeker. Minstens 60 van de 100 senatoren moeten het eens zijn. Dat betekent dat tien Republikeinen hun goedkeuring zouden moeten geven.