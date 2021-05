Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag besloten zich opnieuw te buigen over het recht van vrouwen op zwangerschapsonderbreking.

De hoogste jurisdictie van de VS onderzoekt in de herfst een wet van de staat Mississippi, waarin staat dat een abortus slechts tot 15 weken zwangerschap mag.

Een abortuskliniek vocht de wet aan en won, waarna de staat naar een hogere rechtbank stapte en ook daar verloor. De wet gaat in tegen de fameuze uitspraak in de zaak Roe versus Wade waarin het Hooggerechtshof in 1973 oordeelde dat wetten die abortus verboden ongrondwettelijk waren.

Later zei het Hof dat vrouwen hun zwangerschap mogen onderbreken zolang de baby buiten de baarmoeder 'niet levensvatbaar' is, wat neerkomt op een zwangerschap van 24 weken.

Het Hooggerechtshof bestaat uit zes conservatieve rechters en drie progressieve rechters. Drie van de rechters zijn door de voormalige Republikeinse president Donald Trump benoemd. (Belga)

